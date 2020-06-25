شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرباع العراقي محمد ياسين بفيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
توفي الرباع العراقي محمد ياسين الذي يقيم في السويد بفيروس «كورونا»، وسبق للراحل أن حقق العديد من المنجزات للعبة رفع الأثقال في العراق، إذ فاز ببطولة آسيا، كما شارك بأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 وكان قريباً من الفوز بميدالية أولمبية بعد أن جاء بالمركز الرابع، فضلاً عن إنجازات أخرى على المستويين العربي والمحلي.
وكان الراحل يمثل نادي أربيل الرياضي، وقد نعته إدارة النادي في بيان رسمي، واعتبرت وفاته خسارة كبيرة للرياضة والرياضيين.
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