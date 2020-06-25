شكرا لقرائتكم خبر عن والد ديوكوفيتش يتهم ديميتروف بنقل العدوى لابنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سرديان ديوكوفيتش والد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش اللوم للاعب التنس البلغاري جريجور ديميتروف في إصابة ابنه المصنف الأول عالمياً بفيروس كورونا المستجد، وقال سرديان في تصريح للتلفزيون الكرواتي: «لماذا أصيب نوفاك وزوجته بالفايروس؟ لأن ديميتروف في الأغلب حضر بطولة أدريا الخيرية، وهو مريض والله أعلم من أي مكان التقط العدوى، ولم يتم فحص ديميتروف في كرواتيا؛ بل في مكان آخر؛ لذا أعتقد أن هناك حملة ظالمة على ابني، ديميتروف نقل العدوى لكل من كرواتيا وإلينا نحن كعائلة في صربيا، لا أحد يشعر بالرضى من هذا الوضع؛ بسبب ديميتروف توقفت البطولة».
وتفاعل مشجعو النجم الصربي المشهور بمعارضته التلقيح مع تصريحات سرديان، ورجح أصحاب نظريات المؤامرة أن ديميتروف ضمن خطة لنقل العدوى لديوكوفيتش المشكك بخطورة الفيروس، والذي حتى الآن لا يشكو لا هو ولا زوجته من أعراض المرض.
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