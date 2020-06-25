قرقاش: التوترات بين أمريكا والصين مصدر قلق عالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات من بين الدول التي لديها مخاوف من تأثيرات التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال قرقاش في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «في كل مرة نرى فيها توتراً بين واشنطن وبكين، ترتجف الأسواق بالفعل. من الواضح أن المنافسة بين هذين العملاقين ستستمر، وإلى حد ما، ستكون طبيعية. ولكني أعتقد أن لدينا مصلحة في أن تكون هذه المنافسة أكثر دقة، وأنها في الوقت نفسه لا تؤثر في نظام دولي ضعيف للغاية».

جاء هذا الحديث على خلفية التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ حيث ألقت إدارة الرئيس دونالد ترامب، باللوم على الصين في انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي رفضته بكين بشدة.

وأضاف قرقاش: «لسنا وحدنا القلقين بشأن هذه التوترات، التي تعد مصدر قلق عالمي. تقريباً كل شخص لديه علاقات مالية واستثمارية وتجارية ضخمة مع الصين. ومثل العديد من البلدان في العالم، نحن ندرك جميعاً أن أمريكا لديها أكبر شبكة من الحلفاء في العالم ونعتبر أنفسنا حليفاً مهماً لواشنطن. لذا نرى بوضوح هذه التوترات، وهي تقلقنا. نود أن نرى علاقة أكثر تعاوناً بين واشنطن وبكين».

وبخصوص التحديات المقبلة رأى الوزير أن على دول العالم الموازنة في إدارة الأمور. وقال: «نأمل أن يكون هناك استقرار معين في هذه العلاقة المهمة جداً بين واشنطن وبكين».

وقالت «سي إن بي سي» إن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات قوية مع الولايات المتحدة والصين، تحالف طويل الأمد مع الولايات المتحدة، وعلاقة اقتصادية متنامية مع الصين.