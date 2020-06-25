خطف ستة أفراد من طاقم سفينة قبالة بنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، والمكتب البحري الدولي الخميس، أن قراصنة خطفوا 6 أشخاص (5 كوريين جنوبيين وغاني) من سفينة صيد قبالة بنين.

وقال المصدران، إن سفينة بانوفيني فرونتير التي ترفع العلم الغاني وعلى متنها 30 فرداً، هوجمت، الأربعاء، على مسافة 60 ميلاً بحرياً جنوب العاصمة البنينية كوتونو، وأوضحت وزارة الخارجية في سيول، أن خمسة من مواطنيها خطفوا مع مواطن غاني، مشيرة إلى أن السفينة كانت تقل طاقماً من 24 شخصاً.

وقالت في بيان: في الوقت الحالي، لم يتم تحديد هوية الخاطفين ومكانهم، مضيفة أنها تعمل مع المنظمات والدول المعنية لتأمين الإفراج عن الكوريين، من جهته، أكد المكتب البحري الدولي هجوم القراصنة المسلحين وأصدر تحذيراً للبحارة.

وقال المكتب في التحذير: تنصح كل السفن بالحفاظ على اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك في مناطق المراسي، في سياق متصل، أشار رئيس مركز تقارير القرصنة في كوالالمبور، نويل تشونغ، لفرانس برس، إلى أنه يبدو أن القراصنة توجهوا إلى المياه النيجيرية مع الطاقم المُختطف، لافتاً إلى أن البحارة الآخرين والسفينة في أمان.

ويأتي هذا الحادث بعد حوالي شهر على إطلاق سراح ثمانية من أفراد طاقم من الأجانب اختطفوا من سفينة حاويات تابعة لسنغافورة قبالة كوتونو، وتقع بنين في قلب خليج غينيا الذي يمتد على مسافة 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنجولا، وقد أصبحت المياه الساحلية في وسط المنطقة مركزاً لهجمات القراصنة والنهب وعمليات الاختطاف للحصول على فدية، ويأتي العديد من القراصنة من نيجيريا.