اليابان تلغي شراء صفقة صواريخ أمريكية بقيمة 4.2 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّدت الحكومة اليابانية الخميس، إلغاء شراء منظومة صواريخ دفاعية أمريكية بقيمة 4.2 مليار دولار، بعد أيام من إعلانها تأجيل العملية المُكلفة.

وكان من المقرر نشر رادارات نظام «إيغيس آشور» في منطقتين بموجب برنامج تسلح مكلف ومثير للجدل، لكنّ الحكومة تراجعت عن قرارها تحت ضغط السكان الذين أعربوا عن خشيتهم من تأثيرها في المناطق السكنية ومن أن يصبحوا أهدافاً في أي نزاع محتمل.

وأبلغ وزير الدفاع الياباني، اجتماعاً للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، أنّ مجلس الأمن القومي ناقش الأمر وتوصل إلى إلغاء نشر «إيغيس آشور» في آكيتا وياماغوتشي، متابعاً: أود أن أعتذر لما آلت إليه الأمور.

وكانت الحكومة قد ضمنت أن معدات الصواريخ الاعتراضية لن تثبت في المناطق السكنية القريبة من المكان الذي يوجد فيه النظام، لكن كونو قال الأسبوع الماضي، إن وزارته خلصت إلى أن الوفاء بهذا الوعد سيتطلب تطوير الأجهزة المكلفة والمستهلكة للوقت.

وكان نشر النظام، الذي تمت الموافقة على شرائه في عام 2017، سيكلف اليابان 4.2 مليار دولار على مدى ثلاثة عقود، واعتبر شراء رادار «إيغيس آشور» جزءاً من محاولات طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، ووسيلة لتعزيز علاقات أوثق مع واشنطن.

ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحلفاء إلى شراء مزيد من المنتجات الأمريكية بما في ذلك معدات عسكرية، وتقتصر مهام الجيش الياباني مُنذ فترة طويلة على الدفاع عن النفس وتعتمد البلاد بشكل كبير على الولايات المتحدة في ظل تحالف أمني ثنائي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنّ حكومته ملتزمة بدراسة بدائل للنظام الدفاعي المثير للجدل، وأضاف: يجب ألا تكون هناك فجوة في دفاعات بلادنا، نريد إجراء مناقشات حول الإجراءات الضرورية.