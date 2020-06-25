جوتيريس يدعو «إسرائيل» إلى التخلي عن خططها لضم أجزاء من الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الحكومة «الإسرائيلية» إلى التخلي عن مخططها الرامي إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار، واصفاً اللحظة بأنها «حاسمة».

وحذر جوتيريس في بيانه أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حول الشرق الأوسط، من أن تنفيذ «إسرائيل» للضم يشكل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي، ومن شأنه أن يضر بشدة جهود إعادة استئناف مفاوضات السلام ونجاح حل الدولتين، مشدداً على أهمية دعوة الحكومة «الإسرائيلية» إلى التخلي عن خططها الخاصة بهذا الضم.

وأشار إلى أن تلويح «إسرائيل» بضم أجزاء من الضفة الغربية، أثار مخاوف الفلسطينيين والعديد من «الإسرائيليين» والمجتمع الدولي بأسره، قائلاً: «إن زيادة الهشاشة الاقتصادية نتيجة لجائحة «كوفيد- 19»، وانخفاض دعم المانحين والقرار الفلسطيني الأخير بالتوقف عن قبول عائدات المقاصة التي تجمعها «إسرائيل» بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، يزيد من خطر معاناة الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «سأواصل التحدث باستمرار ضد أي خطوات أحادية من شأنها أن تقوض السلام وفرص حل الصراع («الإسرائيلي»-الفلسطيني) عبر مفاوضات ذات مغزى، وحث القادة «الإسرائيليين» والفلسطينيين على الالتزام بالحوار الهادف بدعم من المجتمع الدولي، داعياً أعضاء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى الاضطلاع بدور الوساطة، وإيجاد إطار يتفق عليه الطرفان لإعادة الجانبان إلى الانخراط معنا ومع دول رئيسية أخرى، دون شروط مسبقة».

من جانبه، أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أعضاء مجلس الأمن، بأن المداولات بشأن الخطط «الإسرائيلية»، أدت إلى وصول الصراع طويل الأمد إلى منعطف حرج، مضيفاً أنه يمكن للضم أن يغيّـر بشكل لا رجعة فيه طبيعة العلاقات («الإسرائيلية»- الفلسطينية)، وهي تخاطر بأكثر من ربع قرن من الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل تعيش بأمن وسلام واعتراف متبادل مع دولة «إسرائيل».

كما أشار إلى أن التهديد بضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد سيرسل رسالة واحدة مفادها بأنه لا يمكن للمفاوضات الثنائية أن تحقق السلام العادل، ولا يجب أن نسمح لذلك بأن يحدث، وأنه لا بد من منح الدبلوماسية فرصة، داعياً أعضاء مجلس الأمن للانضمام إلى دعوة الأمين العام، وإعادة الانخراط الفوري، ودون شروط، مع اللجنة الرباعية- الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة- والقيادة الفلسطينية، و«إسرائيل»، ودول المنطقة، لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.