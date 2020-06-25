شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال في الحجر الصحي لمخالطته مُصاب «بكورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التلفزيون السنغالي الخميس، إن الرئيس ماكي سال يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء احترازي، إذ إن الاختبارات الأولية التي خضع لها سال للتأكد من إصابته جاءت سلبية.

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