ترامب يعلن نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا في مبادرة قوية لمصلحة نظيره البولندي أندريه دودا، قبل أربعة أيام من اقتراع محفوف بالمخاطر ترشح فيه الرئيس البولندي القومي لولاية ثانية.

وبعدما أكد أنه يريد خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بشكل كبير، شدد ترامب الذي تتسم علاقاته مع المستشارة أنجيلا ميركل بتوتر شديد، على تفاهمه الجيد مع دودا، وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي في البيت الأبيض: سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا، بعضها سيعود إلى الولايات المتحدة، والبعض الآخر سيذهب إلى أماكن أخرى، لكن بولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا، لكنه لم يوضح عدد الجنود الذين سيشملهم هذا التغيير ولا برنامجاً زمنياً لذلك.

من جهته، صرح الرئيس البولندي، دودا، أنه طلب من الرئيس ترامب عدم سحب قوات أمريكية من أوروبا، من أجل الحفاظ على أمن القارة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرغب في استقبال عدد أكبر من العسكريين الأمريكيين في بولندا، وكان قرار السحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا، أدى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي.

وعبر ترامب عن إشادته بصديقه البولندي، أول رئيس أجنبي يزور البيت الأبيض، منذ فرض إجراءات العزل الأولى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، قائلاً: «البولنديين يعتبرونه رجلاً عظيماً»، معتبراً أنه «يقوم بعمل رائع» في بلده، مضيفاً: «لا أعتقد أنه بحاجة إلى مساعدتي، رافضاً الاتهامات بالتدخل في العملية الديمقراطية في بولندا».

ودودا مرشح حزب القانون والعدالة الذي يسعى إلى ولاية رئاسية ثانية، هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات، لكن نسبة التأييد له تشهد تراجعاً سريعاً منذ أسابيع، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه هو وخصمه الرئيسي رئيس بلدية وارسو الموالي لأوروبا، رافال ترجاكوفسكي، متعادلان في الجولة الثانية من الاقتراع.