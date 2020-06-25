شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة فتح ديزني لاند في كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة والت ديزني إن إعادة فتح متنزهات ومنتجعات الشركة في كاليفورنيا ستتأجل حتى يحصل متنزه ديزني لاند على موافقة الحكومة.

وكانت ديزني تخطط لإعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه ديزني لاند للمغامرات في كاليفورنيا يوم 17 يوليو/ تموز.

وستعيد والت ديزني قالت غنها ستعيد افتتاح متنزهات ديزني لاند باريس وطوكيو على مراحل اعتباراً من مطلع يوليو/‏ تموز.

كانت الشركة قد أغلقت متنزهاتها الترفيهية في أنحاء العالم في يناير/‏ كانون الثاني بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، ما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.

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