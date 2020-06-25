شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من مستويات قياسية، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز، التي تعد مرجعاً لرصد إصابات ووفيات كوفيد19، في الساعة 00.30 بتوقيت جرينيتش الخميس.

وسُجلت 35 ألفاً و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على الأراضي الأمريكية إلى 2.4 مليون شخص، وهذا المسار التصاعدي مستمر مُنذ أيام.

وشهدت نحو نصف الولايات الأمريكية الخمسين، زيادة في عدد الحالات في الأسبوعين الماضيين، وتقوم بعض هذه الولايات، وبينها تكساس وفلوريدا بنشر أرقام يومية عن عدد الإصابات، من جهة أخرى، قالت الجامعة التي تتمركز في بالتيمور في تعدادها، إن 756 شخصاً أيضاً توفوا بكوفيد-19 في البلاد في يوم واحد.

وبذلك تصل الحصيلة الإجمالية للوفيات بالوباء، إلى أكثر من 120 ألفاً، في القوة الاقتصادية الأولى في العالم، التي سجلت أكبر حصيلة وفيات في العالم.

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