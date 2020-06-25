مباحثات بين الإمارات وفنلندا

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ابوظبي: بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع بيكا هافيستو نظيره الفنلندي والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان علاقات التعاون بين البلدين.

وتناول الجانبان "عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنها السودان"، بحسب بيان إماراتي رسمي.

واستعرض الاتصال الهاتفي "مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته".

وفي هذا الصدد، أكّد الوزيران أهمية تضافر الجهود العالمية وتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة الأزمة "التي تؤثر في العالم أجمع".

وأشاد الشيخ عبدالله بالعلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وفنلندا، مؤكّداً "الحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك لما فيه نفع البلدين والشعبين الصديقين".

