تونس.. تراجع إنتاج الفوسفات 27.5 بالمئة في النصف الأول

تونس / عائدة بن سالم / الخليج 365



تراجع إنتاج تونس من الفوسفات بنسبة 27.5 بالمئة، إلى 1.979 مليون طن منذ مطلع 2020 حتى 23 يونيو/ حزيران الجاري.



وجاء في بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، الخميس، أن إنتاج البلاد من الفوسفات تراجع من قرابة 2.730 مليون طن، عن المتوقع إنتاجه خلال الفترة.



Advertisements

وذكرت الوزارة أن عملية استخراج الفوسفات تراجعت بنسبة 46.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 3.519 ملايين طن، مقابل توقعات بـ 6.582 ملايين طن خلال نفس الفترة.



يتزامن التراجع مع تحديات اقتصادية تواجهها البلاد نتيجة تراجع الطلب العالمي، جراء تفشي جائحة كورونا، نتج عنها غلق الحدود بين الدول، تأثرت على إثره إمدادات قطاع واسع من السلع.

كان إجمالي إنتاج الفوسفات خلال 2019، بلغ 3.85 ملايين طن، مقابل 2.8 مليون طن في 2018، بزيادة 37 بالمئة، وتراجع بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ 2010 (8 ملايين طن).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.