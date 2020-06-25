الأردن.. "وفاة" جندي أمريكي في "حادث مؤسف" غير عسكري

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

"توفي" جندي أمريكي في الأردن، إثر "حادث مؤسف" غير مرتبط بعمليات عسكرية، وفق الجيش الأردني ووزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون".

ونقل الجيش الأردني عن مصدر عسكري (لم يسمه)، في بيان أوردته الوكالة الرسمية للأنباء "بترا"، الخميس، قوله إن الجندي "نيك برافو ريجولز"، كان في الأردن ضمن جهود التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتابع أن الجندي ريجولز، ورتبته عريف، توفي إثر "حادث مؤسف" من دون تفاصيل.

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فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الليلة الماضية، إن "ريجولز (20 عاما) توفي في 23 يونيو (حزيران) 2020 بالأردن".

وأضافت أن الوفاة ليست ناجمة عن عمليات عسكرية، وأنه يُجرى التحقيق فيها، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

والأردن عضو في تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.