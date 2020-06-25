الأردن.. انطلاق دورة لتعلم "التركية عن بعد" لطلبة من 6 دول

‎عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بدأ معهد "يونس إمره" الثقافي التركي، في العاصمة الأردنية عمان، دورة صيفية لتعليم اللغة التركية "عن بعد"، بمشاركة 130 طالبا من 6 دول، بحسب مدير المعهد، جنكيز إر أوغلو، الخميس.

وأضاف إر أوغلو، في تصريح للأناضول، أن "الدورة الصيفية تعقد للمرة الأولى، نظرا لازدياد الطلب عليها من الراغبين في تعلم اللغة التركية"

ولفت إلى أن "الدورات الصيفية السابقة كانت تقتصر على الطلبة المنتظمين للمراحل المتقدمة من التعليم، ولم تشمل طلبة جددا".

وتابع: "نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا، عقدنا الدورة عن بعد، بمشاركة 130 طالبا من الأردن والعراق وباكستان وتونس والسعودية والإمارات".

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وأوضح إر أوغلو، أن "الدورة الحالية تنتهي بنهاية يوليو (تموز) المقبل، وسنستمر في التعليم عن بعد حتى مطلع سبتمبر (أيلول المقبل)".

وأردف: "ملتزمون بأعلى معايير الجودة في تدريس اللغة التركية، بطريقة مماثلة تماما كما لو أنها (الدورة) داخل المركز".

وأفاد بأنه "تم تزويد الطلبة بكتب إلكترونية، ويتم إعطاء الدروس عبر تقنية الاتصال المرئي".

وتم افتتاح معهد "يونس إمره" في عمان عام 1969، وتجاوز عدد خريجيه، خلال أعوام قليلة ماضية، 4 آلاف طالب، وفق المعهد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.