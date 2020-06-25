افتتاح برج إيفل للجمهور اليوم

افتتح اليوم برج إيفل للجمهور، في العاصمة الفرنسية باريس على أمل جذب سكان المنطقة حيث يرتفع البرج 324 مترا في العاصمة الفرنسية .

و أغلق هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا وفقا لمديريه، في 13 مارس بسبب وباء كوفيد-19، حتى قبل فرض تدابير الإغلاق في فرنسا في 17 من الشهر نفسه.

ويذكر بأن برج إيفل لم يتخل خلال تلك الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض بالإضافة إلى 20 ألف مصباح موزع على الهيكل لجعل المبنى يتألق خمس دقائق في بداية كل ليلة.