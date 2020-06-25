شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترتفع أسعار تذاكر الطيران والفنادق مع عودة الحياة لطبيعتها؟.. مختص يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع فيصل الراجحي نائب المدير التنفيذي لشركة تطبيق المطار، ارتفاع أسعار الطيران لتعويض الأماكن الفارغة، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الراجحي، خلال لقائه في برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن الطائرة التي كانت تحمل 200 مسافراً سوف تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي، لذا من المتوقع أن تحمل 120 راكباً على أقصى تقدير، موضحاً أن هذا سيكون سبب ارتفاع أسعار الطيران.

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وتابع: “أما فيما يتعلق بأسعار الفنادق فإن أسعارها ستنخفض لكون أصحاب الفنادق يريدون عودة السياحة لوضعها الطبيعي”.

وأكد أن خسائر الطيران كانت أكبر من السياحة لوجود فنادق كانت تعمل كأماكن عزل صحي لمصابي كورونا.