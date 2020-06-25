شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يقترح إغلاق المحلات 9 مساءً في بعض المناطق حسب الظروف المناخية والاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعاد الكاتب طارق القويفل الحديث عن قرار “إغلاق المحال الساعة التاسعة مساء” للواجهة، وذلك بعد أيام من عودة الحياة لطبيعتها بالمملكة.

وفي استبيان أجراه الكاتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص اختار ٦١٪؜ من المشاركين الإغلاق للمحال في الـ ٩م، بينما ٣٩٪؜ من الإجابات رغبت عن القرار واختارت عدم إقراره.

ويقول الكاتب ”القويفل” في مقاله المنشور بصحيفة “الوطن”: “دفعني لكتابة هذا المقال تساؤلات في أحد الأيام أثناء ممارسة رياضة المشي في فترة الحجر المنزلي خلال أزمة كورونا، خصوصا مع ما قدمته الجهات المعنية من جهود لتسهيل ممارسة الرياضة أثناء فترة الحظر الكلي داخل نطاقك السكني. و جمعت هذه التساؤلات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصيغة التصويت نصّت على «بعد العودة للحياة الطبيعية من جديد»، هل أنت مع إغلاق المحلات التجارية الساعة 9 مساءً.. بمعنى آخر، هل ترى أن إيجابياته أكثر من سلبياته؟ اقتصاديا، أمنياً، وكذلك اجتماعياً؟.. اترك تعليقا”.

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وأكمل الكاتب: “يبدو أن طرح هذا التساؤل في فصل الصيف أثر في غالب الإجابات بـ«لا» مبررين ذلك بحرارة الجو خصوصا في بعض المدن السعودية التي يكون الجو حارا فيها صيفاً، بينما برر آخرون إجاباتهم بالأضرار الاقتصادية للإغلاق المبكر وعدم وجود الوقت الكافي للتبضع، وتزاحم الناس خصوصا في الفترة بعد انتهاء ساعات العمل بالقطاع الخاص”.

وتابع: “هناك نسبة من الردود كانت تؤيد تطبيق القرار بشكل انتقائي أو جزئي، بحيث يستثنى من الإغلاق السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، فيما يطبق القرار على محلات الكماليات والحلاقة والتجميل وغيرها، أو أن يكون القرار مرناً بحيث يطبق في مدينة ولا يطبق في أخرى.

واختتم مقاله قائلًا: “من رأيي أن دراسة مثل هذا القرار بشكل عام وشامل ستكون إيجابياته تغلب على سلبياته، بحيث يكون مرناً يكون تطبيقه على حسب المنطقة، بحسب ظروفها المناخية والاقتصادية والاجتماعية”.

تجدر الإشارة إلى أنقرار إغلاق المحلاتفي التاسعة مساءً كان قد تم مناقشته سابقًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة، إلا أن وزارة العمل نفت صدور قرار بهذا الشأن.