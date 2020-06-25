شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انخفاض أسعار 11 سلعة غذائية وارتفاع 72 أخرى خلال شهر مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت أسعار 11 سلعة غذائية تراجعًا خلال شهر مايو على أساس سنوي، وذلك بحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء. وبحسب هيئة الإحصاء، كانت الـ 11 سلعة التي سجلّت انخفاضًا، والتي من بينها أسعار البطاطس التي تراجعت 8.41 % خلال الشهر الماضي لمستوى 3.16 ريالات للكيلو، والخيار المحلي بنسبة 1.74 % لمستوى 4.51 ريالات للكيلو، والبيض المحلي 1.9% لمستوى 14.73 ريالا للطبق. وبالنسبة للفاكهة كانت المانجو الباكستاني وتمر مكنوز الأكثر انخفاضا بنسبة 3.19 %، و 2.96 % لمستوى 12.14 ريالا، و 14.42 ريالا للكيلو لكل منهما على الترتيب. فيما شهد الروبيان الطازج تراجعًا بنسبة 5.94 % لمستوى 72.7 ريالا للكيلو، والأرز المزة الهندي 1.79 % لمستوى 70.33 ريالا. Advertisements ارتفاع 72 سلعة الشهر الماضي فيما سجلت أسعار 72 سلعة غذائية ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، وجاءت اللحوم في مقدمتها؛ ومثالاً: سجل الضأن المستورد زيادة 24.62 % لمستوى 46.52 ريالا للكيلو، يليه اللحوم الجملي الطازجة بارتفاع 11.87 % لمستوى 45.02 ريالا. وزادت أسعار اللحوم البقري والضأن الطازجة بنسبة 13.72 % و11.67 % على التوالي، لمستوى 42.84 ريالا و 54.53 ريالا على الترتيب. وشهدت أسعار الثوم الصيني زيادة نسبتها 48.26 % خلال مايو مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019 لتبلغ 12.38 ريالا للكيلو، والبصل المستورد بنحو 12.61 % لمستوى 4.33 ريالات، والبصل المحلي 26.82 % لسعر 3.83 ريالات للكيلو.

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