شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها السن المحدد لاستخراج بطاقة الهوية.. «الأحوال المدنية» ترد على أهم الأسئلة الشائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن عبر منصة “أبشر” تسجيل المولود الجديد وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد للعنوان الوطني من خلال البريد.

وأضافت الأحوال المدنية في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أبرز الأسئلة الشائعةالتي وصلت إليها تمثل في، طريقة استخراج سجل الأسرة للأمهات، حيث يكون ذلك عبر منصة “أبشر” إذ تمكن المواطن من طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات للعنوان الوطني عبر البريد.

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وأوضحت أنه يمكن أيضاً عبر المنصة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج للعنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

وعن السن المحدد لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، أشارت إلى أنه يكون بين سن 10 و15 عاماً، ويكون اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال 15 عاماً يكون الحصول عليها إلزامياً.

ودعت مَن لديه معاملة ويرغب في الاستعلام عنها أن يتواصل عبر هذه القنوات: خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة أبشر، أو الاتصال بمركز العناية بالعملاء على (920022133)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر مركز العناية بالعملاء في تويتر (@Ahwalcare).