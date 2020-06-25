الدباس والنوباني يعترفان بأخطائهما في «جلطة 3»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

تقبَّل الفنانان زهير النوباني وأمل الدباس الملاحظات على عملهما الكوميدي «جلطة 3» الذي عُرض في رمضان الماضي، واعترفا بصحة بعضها مع وعدهما بتدارك الأخطاء في الجزء المقبل. واعتذرت الدباس صراحة؛ لأنها لم تكن في أيدٍ أمينة على حد تعبيرها في إشارة إلى الإخراج والمونتاج.

وقالت الدباس في رسالة وجهتها للجمهور: «الكوميديا تحتاج إلى متخصص، والكارثة تكون بالتعنت، وعدم إفساح المجال لآراء يمكنها أن تسهم في النجاح».

وأضافت: «يحق للممثل التعبير عن وجهة نظره خصوصاً خلال مرحلة التحضير، لاسيما إذا كانت لديه خبرة في هذا المجال». واعتبرت الدباس أنها «سقطت في الفخ» على حد وصفها؛ بعدما أشارت إلى اختلال المعادلة الكوميدية، وافتقاد النتيجة لإظهار حوارات تصنع المواقف اللازمة لكل حالة. وأبدت تأييدها لمآخذ على «تقطيع» المَشاهد ومشكلة الربط بينها وافتقادها للتصاعد الكوميدي الذي يواكب الحدث، وتراجع هذا الجزء في المجمل عن الأول والثاني؛ لكنها دافعت في المقابل عن الكاتبين محمد صبيح ووفاء بكر.

وردت على مآخذ طالت مواقف الأسرة الرئيسية في المسلسل التي تتصدرها مع النوباني إلى جانب ممثلين شباب، قائلة: كان هناك اتفاق على العمل بروح الفريق الواحد؛ لكن من أجل إنجاز التصوير في الوقت المطلوب؛ أصبحنا نُسمّع ولا نُمثّل، ومنذ اليوم الأول لم أكن راضية وأوصلت صوتي للإنتاج.

وتحدثت الدباس عن مواقف كوميدية «ضاعت»؛ بسبب ما وصفتها ب«تقطيعات» و«فذلكات» و«أنانية» الإخراج، وإهمال الأداة الرئيسية؛ وهو الممثل.

وقالت: لا مكان للسكوت فلا أنا ولا زميلي الفنان زهير النوباني في عمر يسمح بتحويلنا إلى حقل تجارب.

ورأت الدباس أن النتيجة غير المرضية يمكن تلخيصها في مقولة: «علقة تفوت ولا أحد يموت» نحو تجربة أفضل.

وعدّ النوباني من جهته العمل سلسلة تستحق الاستمرار؛ من خلال حكايات اجتماعية متجددة لأفراد أسرة بأفكار واهتمامات مختلفة مؤكداً أهمية رصد الملاحظات، والاستفادة منها نحو تداركها. واتفق النوباني مع ضرورة تقييم المسلسلات قبل وأثناء تنفيذها والعمل كفريق واحد نحو تقديم الأفضل، لاسيما عندما ترتكز على أجزاء.

ووجد النوباني تعقيباً على ردود فعل بعضها عبر صفحته الإلكترونية أن استعراض تفاصيل النجاح والإخفاق بحاجة لمراجعة شاملة لكنه لم يبدِ انزعاجه من تقديم الجمهور والنقاد مآخذ سلبية على الجزء الثالث، وأكد دور ذلك في التطوير لاحقاً.