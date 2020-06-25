رئيس البرلمان الليبي: سنطلب من مصر التدخل عسكرياً حال اختراق سرت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن جامعة الدول العربية أكدت أثناء الاجتماع الخاص بشأن ليبيا أن أعضاءها لن يقبلوا تهميش الدور العربي في قضايا العرب،فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.وأضاف قرقاش في تغريدة على «تويتر»،أمس الأربعاء، تعليقاً على الدورة غير الاعتيادية التي عقدتها الجامعة العربية على المستوى الوزاري بناء على طلب مصر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.وقال قرقاش في معرض تعليقه على الاجتماع: «الصوت العربي سيكون حاضراً وقوياً في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي».من جانبه،أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.وأضاف صالح في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ): «مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي»، مؤكداً أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

السيسي لم يكن متحيزاً لموقف

وقال صالح إن السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل إن «السيسي يدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول».

وأضاف صالح أن «الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة».

وتابع: «في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعياً وبناء على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديداً لأمن مصر».

تحرك الجيش من طرابلس كان صحيحاً

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وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحاً بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفاً من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان خروج الجيش «استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار، واتساقاً مع مبادرات المجتمع الدولي التي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية السيسي».

وأوضح صالح أن الركن الرئيسي في المبادرة هي وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائماً تتحدث عنه، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.

وشدد صالح على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد، على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يمثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعاً شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.

شبه إجماع دولي على المبادرة المصرية

وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال إنه تلقى ردود أفعال كبيرة مؤيدة لإعلان القاهرة من روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصاً بعد المجازر التي ارتكبتها جماعات إرهابية في ترهونة ومصراته وغربي ليبيا. هذا ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، الموالية لحكومة الوفاق على «تويتر» عن رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، رفضه للمبادرة المصرية التي تحمل حلاً سياسياً للأزمة في ليبيا.

وزعم المشري إن «الانتصارات الأخيرة» ستتوج بسيطرة حكومة الوفاق على كامل تراب ليبيا.(وكالات)