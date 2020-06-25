شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثل العراقي منـاف طالــب بـ «كورونــا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعرض الممثل العراقي مناف طالب إلى الإصابة بفيروس «كورونا»، ليكون مضطراً للرقود في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد.
وذكر مقربون من طالب، أن حالته الصحية مستقرة نوعاً ما، إلا أن كثرة شائعات وفاته التي تنشرها بعض مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر في حالته النفسية وبالتالي تتراجع حالته الصحية.
واستنكرت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها استهداف شريحة الفنانين من قبل بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر أخبار كاذبة عن وفاة هذا الفنان أو ذاك. مطالبة بإيقاف هذا الأمر، لأنه يؤثر سلباً في الفنانين وكذلك في عائلاتهم وجمهورهم.
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