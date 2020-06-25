صور صادمة في لبنان...برادات المواطنين خالية بسبب الأزمة الاقتصادية

وأظهرت الصور الملتقطة من مصوري وكالة "فرانس برس" برادات خاوية في منازل اللبنانيين، وذلك ضمن تقرير حمل عنوان "لبنانيون يعجزون عن ملء براداتهم بالطعام وسط انهيار اقتصادي متسارع".
وأشار مصورو الوكالة الفرنسية إلى أنهم التقطوا صوراً صادمة لبرادات شبه فارغة داخل منازل في مدن رئيسية هي بيروت وجونية وجبيل وطرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، تأثر أصحابها بتداعيات الأزمة وبتدهور الليرة.
وأثارت الصور المنتشرة سخط الكثير من المواطنين الذي حملوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصل إليه اللبنانيون من وضع اقتصادي صعب.
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