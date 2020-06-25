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التحالف العربي فى اليمن ينشر مراقبين عسكريين لضمان تطبيق الهدنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة الأربعاء عن بدء نشر مراقبين عسكريين على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

وذكرت قناة الأخبار السعودية "الإخبارية" أن المراقبين العسكريين قد بدأوا بالتوافد على مدينة أبين لتنفيذ مهمتهم الهادفة إلى تطبيق وقف شامل لإطلاق النار والفصل بين القوات المتنازعة.نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الأربعاء عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن خبر "وصول مراقبين عسكريين من القوات المشتركة إلى محافظة أبين" جنوب البلاد لضمان وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي. وكان التحالف قد أعلن في وقت مبكر الأربعاء عن نشره مراقبين في محافظة أبين.

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وأوضح التحالف أنه تم البدء بنشر المراقبين على الأرض "لوقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات" مؤكدا أن الطرفين أكدا على "الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد لعودة الأوضاع الطبيعية وتنفيذ اتفاق الرياض".

ومن جانبها، أكدت مصادر يمنية من الجانبين في أبين وصول ضباط سعوديين الأربعاء إلى شقرة والشيخ سالم في المحافظة.

وشهدت الجبهتان معارك بين الطرفين الثلاثاء استمرت حتى صباح الأربعاء، بحسب المصادر.

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