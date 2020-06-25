اعتداء «إسرائيلي» ليلي يستهدف ثلاث محافظات سورية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية الليلة قبل الماضية، لعدوان «إسرائيلي» واسع استهدف مواقع عسكرية جنوبي ووسط وشرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل جنديين وخمسة مقاتلين موالين الحكومة، فيما ذكر المرصد السوري ومصادر معارضة، أن الغارات «الإسرائيلية» استهدفت أهدافاً إيرانية، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية الموالية لتركيا في منطقة جبل الزاوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينما قصفت القوات التركية مواقع للقوات الحكومية بريف إدلب الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، أنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية قرب مدينة صلخد جنوبي السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان».

وأضاف المصدر العسكري: «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرقي وشمال شرقي تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غربي دير الزور، وفي منطقة السخنة». وتابع المصدر أن «العدو «الإسرائيلي» نفذ عدواناً جوياً جديداً استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات».

من جهته، أفاد المرصد ب«استهداف الضربات «الإسرائيلية» عدة مواقع للقوات الموالية لإيران على طريق السخنة دير الزور شرقي سوريا، حيث دمرت مركزاً عسكرياً لهذه القوات، وقتل على إثره 5 عناصر منها، وسط معلومات عن جرحى بعضهم في حالات خطرة». كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن اثنين من عناصر الدفاع الجوي التابع للقوات الحكومية، وأصيب آخرون جراء القصف «الإسرائيلي» الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات العسكرية التابعة للقوات الحكومية التي توجد فيها قوات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».

وبحسب تصريح قيادي عسكري معارض ومصدر في أحد أجهزة المخابرات الإقليمية ل«رويترز»، فإن مستودع أسلحة إيرانياً قرب مدينة السلمية اشتعلت فيه النار بعد تعرضه للقصف، في حين تعرض مركز قيادة في بلدة الصبورة تديره مجموعة موالية لإيران إلى أضرار شديدة أيضاً.

من جهة أخرى، ذكر المرصد أن هجوماً نفذته القوات الحكومية وحلفاؤها بعد منتصف الليلة قبل الماضية على مواقع الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة في حرش بينين في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وترافقت مع قصف صاروخي مكثف بعشرات القذائف، وقتل 4 مقاتلين على الأقل من فصائل أنقرة، إضافة إلى مقتل 3 عناصر من القوات الحكومية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بحسب المرصد.

وعمدت القوات التركية صباح أمس الأربعاء، إلى قصف مواقع للقوات الحكومية في معرة النعمان، وقرية الدانا جنوبي إدلب التي تعد مركز انطلاق الهجمات باتجاه جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، كما عمدت طائرة مذخرة بدون طيار إلى استهداف منطقة بينين صباح أمس، من دون الإعلان عن إصابات حتى الآن. (وكالات)