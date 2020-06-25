بايدن «يتفوق» على ترامب.. وأوباما متفائل بـ«صحوة كبرى»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استطلاع أمريكي للرأي، امس الأربعاء أن الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بفارق 14 نقطة على الرئيس دونالد ترامب، قبل انتخابات نوفمبر/‏ تشرين الثاني، في وقت أعرب فيه الرئيس السابق باراك أوباما، عن تفاؤله ب«صحوة كبرى» تحمل بايدن إلى البيت الأبيض.

وبحسب ما أظهر مسح أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ومعهد «سيينا»، حصل بايدن على 50 % من الأصوات، مقابل 36 % لترامب.

وبينت الصحيفة أن الاستطلاع الذي شمل 1337 ناخباً مسجلاً أجري في الفترة من 17 إلى 22 يونيو/‏ حزيران الجاري، وتشير أغلبية استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم بايدن على ترامب بمعدل عشر نقاط. وذكر الاستطلاع الجديد أن بايدن حقق تقدماً بين النساء، والأمريكيين الأفارقة، واللاتينيين.

وأضافت الصحيفة أن بايدن انتزع أيضاً من الملياردير الجمهوري أصوات الناخبين الذكور، والبيض، والأشخاص في منتصف العمر، أو أكبر، الذين يميلون عادة إلى التصويت للجمهوريين. وأوضحت الصحيفة أن ترامب يفقد الدعم بين شريحة واسعة من الناخبين، بعد أن تخبطت إدارته في تعاملها مع وباء كورونا.

ويبدو أن موقف ترامب المتشدد «القانون والنظام» خلال الاحتجاجات بشأن الظلم العنصري، ووحشية الشرطة ضد الأقليات كلّفه الكثير أيضاً. وأظهر الاستطلاع أن دعم ترامب انخفض بين الناخبين الذين يميل الجمهوريون إلى الاعتماد عليهم من البيض الحاصلين على شهادات جامعية.

وأعرب أوباما عن تفاؤله ب«صحوة كبرى» في الولايات المتحدة تسمح بهزيمة ترامب في الانتخابات، خلال فعاليات لجمع الأموال لحملة بايدن.

وقال أوباما: «لا أؤمن بأحد أكثر مما أؤمن بصديقي جو بايدن لتضميد جراح هذا البلد، وإعادته إلى المسار الصحيح». وأضاف: «في عهد ترامب يقول أشخاص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، أو الرئيس الصيني شي جينبينج، لسنا خاضعين لأي ضغوط، ولا نحتاج للقيام بخطوة حيال المنشقين الذين سجناهم، أو المجموعات الإثنية التي نمارس التمييز بحقها لأن لا أحد سيحاسبنا».

وتابع: «لكن ما يجعلني أشعر بالتفاؤل هو الصحوة الكبرى التي نشهدها، خاصة بين الشباب الذين لا يعلنون رفضهم لنهج حكومة ترامب الفوضوي وغير المنظم والخسيس، فحسب، بل يشعرون برغبة قوية في رفع التحديات التي تواجهها البلاد منذ قرون».

من جهته، حجب «تويتر» تغريدة لترامب تتضمن تهديداً باستخدام «القوة المناسبة» إذا حاول متظاهرون إقامة «منطقة إدارة ذاتية» في واشنطن، خلال الاحتجاجات الأمريكية. وكتب الرئيس الجمهوري: «لن تكون هناك أبداً منطقة إدارة ذاتية في العاصمة واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية». وأوضحت شبكة التواصل التي حجبت سابقاً تغريدات لترامب، أن «قواعدنا تقضي بألا نسمح للناس بالتعبير عن رغبة في الإضرار بشخص، أو بمجموعة أشخاص».

(وكالات)