تتحدث أربع لغات بعد تلف دماغها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتار الأطباء بعد أن فشلت اختبارات لا حصر لها في تفسير لماذا فقدت الشابة البريطانية إميلي إيجان، (31 عاماً)، القدرة على الكلام في يناير/‏ كانون الثاني الماضي.

واستعادت إميلي قدرتها على التكلم بعد شهرين من إصابة غامضة بالدماغ، لكن صوتها لا يبدو كالمعتاد، والأغرب أنها باتت تتحدث 4 لغات مختلفة لم يسبق لها دراستها.

وشخّصت حالة الشابة بمتلازمة اللكنة الأجنبية، وهي اضطراب نادر ناجم عن تلف الدماغ، حيث باتت تتحدث لغات بولندية، وروسية، وفرنسية، وإيطالية. بحسب صحيفة «الديلي ميل».