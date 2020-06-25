طارق الإبياري: الكوميديا تنبع من الجدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يخطو الفنان طارق الإبياري دائماً خطوات ناجحة وجيدة، فهو لا يسعى للتواجد في الكثير من الأعمال قدر المشاركة في أعمال ذات قيمة فنية، وأدوار دائمًا تقدمه بشكل مختلف للجمهور، وهو ما جعله يسعد بالتواجد في مسلسل «فلانتينو» أمام الزعيم عادل إمام بشخصية «رفاعة»، التي تعد واحدة من أهم الشخصيات التي قدمها وأحبها الجمهور.

طارق الإبياري يؤكد أن الشخصية كانت صعبة واحتاجت للكثير من التحضير بسبب متلازمة «هايبرثيميسيا» أو التذكر المفرط، وهي متلازمة لا تصيب سوى عشرات فقط على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه شاهد الكثير من الأفلام الوثائقية وقرأ أبحاثاً عديدة عن هذه المتلازمة ليقدم الدور بصدق. كثير من التفاصيل حول الدور خلال الحوار التالي:

كيف كانت ردود فعل الجمهور مع الشخصية؟

- الحمد لله كانت بالنسبة لي ردود أفعال مرضية للغاية، فجمهور النجم عادل إمام من المحيط للخليج، ناهيك عن باقي دول العالم، لذلك جاءتني ردود أفعال من دول عدة، وهو ما أسعدني للغاية، والجمهور تفاعل مع الدور، ومع متلازمة التذكر التي كان مصاباً بها رفاعة وهو ما جعله يصل للمشاهدين وأسعدني هذا للغاية.

«هايبرثيميسيا» أو متلازمة التذكر المفرط.. كيف كونت ملامحها لتقدمها بهذا الشكل في شخصية «رفاعة»؟

- بالإضافة لما هو مكتوب بالسيناريو، قمت بالقراءة وعمل أبحاث كاملة عن هذه المتلازمة، وكم عدد الإصابات حول العالم، وكيف يكون المصاب بها وكيف يتصرف، إلى جانب مشاهدة الكثير من الأفلام الوثائقية، والأفلام التي تطرقت للمصابين بتلك المتلازمة، لذلك بالفعل قمت بعمل أبحاث كاملة عنها، وعن المصابين بتلك المتلازمة، لرغبتي في أن تخرج الشخصية بشكل جيد ومختلف، خاصة أن الجمهور يدقق في كل التفاصيل، ولا يحب من يضحك عليه، وهو سر تفاعل الجمهور بشكل جيد مع الشخصية، الأمر الذي اسعدني جداً.

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نتحدث عن مرض اكتشف في عام 2006، فهل احتاج منك الأمر إلى وقت لتحضيره؟

- بالتأكيد، فهناك تفاصيل احتجت فيها للرجوع إلى كتب التمثيل من أجل أن أقدم الدور بكل مصداقية، وحتى لا تظهر الشخصية مبالغاً فيها من حيث بعض التفاصيل أو تفتقر لبعضها، بل تكون قريبة للمشاهد وواقعية، كما جاءت بالسيناريو، وحاولت خلق الحالة والعالم الذي يحيط بها، وأن أمزج بين الحالة المرضية التي تصيبها، والواقع وحاولت التركيز على تفاصيل صغيرة، وذلك بعد الرجوع للمؤلف أيمن بهجت قمر، الذي أنا واحد من جمهوره، وكنا نضيف تفاصيل صغيرة قد تعطي الشخصية مزيداً من المصداقية والقرب للناس.

كان هناك تحد آخر، هو صعوبة تقديم الشخصية بشكل كوميدي.. كيف صنعت تلك التركيبة؟

- هناك تفاصيل تنبع من الشخصية نفسها وهو ما خلق حالة الكوميديا، فهو يتحدث في بعض الأحيان في أوقات غير ملائمة على سبيل المثال، وهو ما صنع بعض المواقف الكوميدية، ناهيك عن نصيحة لم أنسها يوماً، أن الفنان إذا أراد خلق حالة كوميديا يجب أن يتعامل مع الكوميديا بمنتهى الجدية، فهنا تخرج الكوميديا، ولكن إذا أراد الفنان أن يكون كوميدياً، ويتعمد الإضحاك بشكل مباشر في أدائه، يكون ذلك سلاحًا ذا حدين، لذلك كنت أتعامل مع الدور بجدية.

البعض يتحدث عن التخوف من الزعيم.. لكنك نشأت في عائلة فنية كبيرة، فهل كانت فكرة الرهبة موجودة أيضاً؟

- أولاً أنا فخور جداً بأن يذكر في مشواري الفني وقوفي أمام الزعيم، وعلى الرغم من أنه التعاون الثاني مع الزعيم بعد مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» إلا أن التعاون مع الزعيم له رهبة بكل تأكيد، لكن أنا من الذين لا تنتقص منهم الرهبة شيئًا، بل تجعلني أقوم بالتركيز أكثر في ما أقدم، وأقوم بمذاكرة الشخصية والدور أكثر حتى يخرج للمشاهدين بشكل جيد ومختلف.