قرقاش: القـرار السـعـودي الخـاص بالحج حكيم ومتوازن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها للقرار، في حين حظي القرار بإشادات عالمية ومن مسؤولين عرب وأفارقة وقيادات إسلامية.

وقال قرقاش على «تويتر»: «نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس. القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتين: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن دعمها للقرار.

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جبريسوس إن قرار السعودية بتقييد أعداد الحجاج للحد من انتشار كورونا «جاء بعد دراسات كافية».

الحريري: راعى أهم مقاصد الشريعة الإسلامية

إلى ذلك، أشاد عدد من المسؤولين اللبنانيين السابقين، بالقرار. وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: «إن قرار المملكة قرار حكيم يراعي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية»، مؤكداً أن القرار يدل على القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في خدمة الحجيج والتيسير عليهم، مع الحفاظ على سلامتهم من تفشي هذا الوباء العالمي «كورونا» من خلال تمكينٍ للحجيج، دون تعطيل للنسك، فالأحكام الشرعية متعلقة بمصالح العباد.

من جهته، رحب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، بحرص المملكة على سلامة وحماية حجاج بيت الله الحرام من خلال هذا القرار، مؤكداً أن القرار يأتي انطلاقاً من رسالة المملكة السامية الهادفة إلى خدمة الإسلام وحماية المسلمين والحرص الدائم على سلامتهم.

من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء اللبناني سابقاً فؤاد السنيورة، بالقرار، وقال إنه قرار شجاع ومناسب، وعده خطوة حكيمة على مختلف المستويات، أكدت من خلالها المملكة على عادتها التمسك بأهداب الدين الحنيف وأداء المناسك، وحمت في الوقت نفسه المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج من مخاطر الوباء.

كما أشاد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان بالقرار، وأكد مفتي عكار بلبنان الشيخ زيد بكار زكريا، أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة، نابعة من الشعور بالمسؤولية.

تونس: أولى النفس البشرية مكانتها

وأشاد وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، بالقرار، قائلاً: «إن هذا القرار الذي أولى النفس البشرية مكانتها الأولى، هو موقف راعى المستجدات الصحية العالمية التي مثل فيروس «كوفيد- 19» عنوانها الأساس، وهو موقف نتفهمه في تونس ونتفهم دوافعه المشروعة دينياً وصحياً ولا يسعنا إلا مباركته».

وأكد رئيس لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية محمد أحمد لوح، أن القرار، يعد الأحكم والأسلم في ظل هذه الجائحة العالمية التي حصدت من أرواح البشر.

وأكد مفتي عام ماليزيا ذوالكفل محمد بكري، أن القرار، يؤكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام.

وأشاد عدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والمفتين بالفلبين، بالقرار، مؤكدين أنه قرار حكيم، ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد مفتي موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن القرار يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر الشيخ هارون موسى محمود، أن القرار حكيم وصائب، لأنه جاء حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وصف المفتي العام في نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، القرار بالحكيم والصائب؛ حيث يراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام بخطورة فيروس كورونا.

كذلك أعربت الجمعية الإسلامية البورندية، عن تأييدها للقرار.

وعد المفتي العام لبورندي صديق عبد الله كاجندي، القرار حكيماً، ويحفظ الأمن الصحي العالمي. وثمن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية القرار، ووصفه بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة كورونا. بدوره، أعرب الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي صالح الوهيبي عن تأييده للقرار، مبيناً أنه يتواءم مع الظروف الحالية والمخاطر التي يعيشها العالم من جراء الجائحة.

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السماح بإقامة الخطب لمدة 10 دقائق

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بدءاً من أمس الأربعاء، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز 10 دقائق. وكانت السعودية، أعلنت، أمس، عن تسجيل 41 وفاة و3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية.

ضوابط مصرية لإعادة فتح المساجد

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، ضوابط إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس، وذلك بعد 3 أشهر من الإغلاق، وذلك على ضوء القرارات التي أعلنتها الحكومة، بفتح المساجد، اعتباراً من بعد غد السبت.

تعليق صلاة الجمعة في فلسطين

من جانبها، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، تعليق صلاة الجمعة غداً بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا.