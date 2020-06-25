شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوى بغارة جوية للتحالف الدولى فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم "حراس الدين" المقرب من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، مقتل نائب أميره العام الأردنى خالد العاروى "أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولى على إدلب، حيث أصيب "أبو القسام" قبل نحو ثمانية أيام بغارة للتحالف على إدلب، وتوفي متأثرا بجروحه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، يعتقد أن "أبو القسام الأردني" هو المسؤول العسكري لحراس الدين في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.

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الجدير بالذكر أن خالد العاروي هو نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقا، قدم من إيران إلى سوريا في عام 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم "القاعدة" دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته.