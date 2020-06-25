شكرا لقرائتكم خبر عن وفد يمنى يبحث فى العاصمة السعودية تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد يمني يضم رئيس وأعضاء هيئةِ رئاسة البرلمان اليمنى وعشراتِ المستشارين، إلى العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاتِ لبحثِ تنفيذ اتفاقِ الرياض.

ووفقا لموقع العربية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الوفد سيعقد اجتماعاتِ لبحثِ تنفيذ اتفاقِ الرياض بموجب المقترحِ السعودي الأخير.

ووافق على المقترح السعودي كل من الحكومة والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار في محافظة أبين وكلِ أشكال التصعيد بين الطرفين تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وفى وقت سابق قالت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، اليوم الأربعاء، إنه تم نشر قوات فى محافظة أبين لمراقبة هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا، والانفصاليين فى الجنوب، وقال التحالف فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالى الجنوبى اتفقا على وقف لإطلاق النار وسيبدآن محادثات فى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.

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وكانت الحكومة المتمركزة فى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، والانفصاليون حلفاء ضمن التحالف العربى، الذى يخوض حربا ضد جماعة الحوثى الإرهابية التى تسيطر على شمال اليمن منذ 2014.

لكن المجلس الانتقالى الجنوبى، أعلن الحكم الذاتى فى أبريل ، ويتقاتل الطرفان فى عدن ومناطق جنوبية أخرى مما يعقد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى الصراع.

ويتضمن الاتفاق نشر قوة مشتركة من التحالف لمراقبة الهدنة فى محافظة أبين حيث اندلع القتال فى الأشهر الستة الماضية وفى محافظة شبوة المجاورة المنتجة للنفط.