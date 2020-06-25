شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تجند 3 آلاف من أبناء حضر موت لمعالجة الاختلال الأمنى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، توجيها إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك لتنفيذ عدد من التوصيات، أهمها تجنيد أبناء حضرموت لحل مشاكل الاختلال الأمني بالمحافظة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أشير في التوجيه إلى ضرورة الاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة بما فيها حوادث الاغتيالات الأخيرة واحتوت الوثيقة على جملة من المعالجات منها البدء بتنفيذ القرار الرئاسي والخاص بتجنيد 3 آلاف شخص من أبناء المحافظة (الوادي والصحراء)، وعلى دفعات وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى المديريات.

كما تضمن اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من قبل السلطة المحلية وذلك لإعادة جهوزية الأجهزة الأمنية للقيام بدورها، بجانب اعتماد صرف مبلغ وقدره 300 مليون ريال يمني للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة.