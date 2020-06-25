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تسجيل 98 حالة إصابة بفيروس كوورنا فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الإصابات اليومية بفيروس في السودان بشكل ملحوظ وسجلت 98 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 8 حالات، وعدد المتماثلين للشفاء 139، حسب الفحوص.

 

ووفا لموقع روسيا اليوم، فقد ورد في التقرير الوبائي لوزارة الصحة السودانية، أن إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 8796، وإجمالي حالات الوفاة 541، فيما بلغت جملة المتعافين 3599 شخصا.

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وشددت وزارة الصحة السودانية، على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.

 

 

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