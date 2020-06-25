شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء فى السودان وانخفاض ملحوظ بإصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السودان بشكل ملحوظ وسجلت 98 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 8 حالات، وعدد المتماثلين للشفاء 139، حسب فحوص السبت.

وورد في التقرير الوبائي لوزارة الصحة السودانية، أن إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 8796، وإجمالي حالات الوفاة 541، فيما بلغت جملة المتعافين 3599 شخصا.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.