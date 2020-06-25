شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الحكومة اليمنية يصل المملكة لبحث تنفيذ «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصل إلى المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، وفد من الحكومة اليمنية لبحث تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول رئيس مجلس النواب ونوابه ومستشارو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورؤساء الكتل البرلمانية، وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية، إلى المملكة العربية لبحث تنفيذ الاتفاق.
وأضاف الإرياني أن الوفد اليمني الذي وصل المملكة سيبحث تنفيذ اتفاق الرياض في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس اليمني والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة.
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