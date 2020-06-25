حمدان بن محمد: طموحاتنا أساسها الأبحاث العلمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن طموحاتنا للمستقبل تتطلب وجود أساس متين من الأبحاث العلمية والأكاديمية، مشدداً سموه على ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في المجتمع البحثي والأكاديمي العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تطوير وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على تعزيز مسيرتنا التنموية المستدامة على الصعد كافة، مشيراً سموه إلى أن الاستثمار في الأبحاث والعلوم الطبية، لا سيما في قطاع الطب وخدمات الرعاية الصحية، يأتي ضمن أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وقال سموه: «يرتكز منهجنا على التخطيط القائم على الابتكار، حيث تبرز أهمية جودة التعليم، ونوعيته، وتوظيفه لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها، واستكشاف سبل جديدة تدعم مسيرتنا نحو المستقبل، ولدينا من المؤسسات العلمية ما يجعلنا مطمئنين لجاهزيتنا للريادة فيه، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إحدى أبرز تلك المؤسسات، لكونها تعنى بتوفير التعليم الطبي عالي الجودة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي تشكل أحد القطاعات الحيوية للنمو المستدام للإمارة».

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مجلس الأمناء، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.. لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في الجامعة، وكان في استقبال سموه الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

واطلع سمو ولي عهد دبي، خلال زيارته للمبنى الرئيسي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، على خطط عمل ومبادرات وبرامج الجامعة، وإنجازاتها على صعيد التعليم الطبي والبحث العلمي، وشراكاتها مع القطاع الخاص، كما اطلع على مكتبة آل مكتوم الطبية، وما تضمه من مراجع علمية مهمة للدارسين، والأطباء، والمختصين. والتقى سموه، عن بُعد، عدداً من المرضى المستفيدين من برامج الجامعة، ومنها برامج زراعة الأعضاء، وبرامج طب الأسنان، حيث اطلع سموه على الإمكانات المتطورة التي تسخّرها الجامعة لتعزيز العملية التعليمية، وإعداد طلابها باستخدام أحدث التجهيزات الطبية.

كما زار سموه مركز المحاكاة الطبية في الجامعة، والذي يعد أكبر مركز محاكاة طبي في الإمارة، وهو عبارة عن مركز تدريبي متكامل متطور يقوم باستخدام المحاكاة السريرية في التعليم الطبي، والبحث العلمي، والذي يحتوي على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات، ويقدم التدريب للطلبة، ولمختصي الرعاية الصحية في بيئة آمنة، مع استخدام أسلوب المحاكاة التفاعلية الذي يتيح فرصة التعلّم، وممارسة الإجراءات الطبية في بيئة مماثلة تماماً لبيئة المستشفى.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول برنامج «سفير مناعة المجتمع»، وهو برنامج التدريب الإلكتروني المبتكر الذي أطلقته الجامعة في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي عالمياً حول كيفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمساهمة في الحد من انتشاره.

والتقى سموه فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والذي يضم أكثر من 1800 موظف من القطاعين الحكومي، والخاص، ويعمل على ضمان التنسيق وتوافق عمل مؤسسات الرعاية الصحية، وبقية القطاعات العاملة في إمارة دبي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستمع سموه لقادة الفرق العاملة في المركز حول الخطط والإجراءات والأبحاث التي تم اتباعها في هذا الخصوص.



كلية طب الأسنان



إلى ذلك، زار سمو ولي عهد دبي، «كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان» التابعة

للجامعة، ومستشفى دبي للأسنان، حيث استمع سموه لشرح من الدكتورة خولة حميد بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان، حول خطط الكلية وآليات تدريب وتأهيل الطلبة في مختلف التخصصات، كما تفقد سموه عيادة طب أسنان الأطفال، وعيادة تقويم الأسنان، وعيادة كبار الشخصيات، ومختبرات الأسنان.

وفي ختام الزيارة، ثمّن سموه جهود الجامعة، والقائمين عليها، في النهوض بمستوى الصحة من خلال تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكداً سموه أنها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية، والتقط سموه صوراً تذكارية مع فريق الجامعة.



نهج محمد بن راشد



وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تعزيز لرصيدنا العلمي وتأكيد لدوره في ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وقال سموه على «تويتر»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلى شأن العلم وكرّم العلماء وجعل رعاية العقول المبدعة واجباً وطنياً وهدفاً استراتيجياً.. ونحن نمضي على نهج سموه بتعزيز رصيدنا العلمي وتأكيد دوره في ضمان مستقبل أفضل للجميع».



لدينا عقول تحمي المجتمع

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قال سمو الشيخ حمدان بن محمد على «تويتر»:«زرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان والتقيت فريق مركز التحكم والسيطرة المعني بمكافحة فيروس كورونا.. أشعر بالاطمئنان لمستقبل تشارك في صنعه عقول تحمي صحة المجتمع وتعيننا على بلوغ ما نأمله من طموحات».