شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد الأعمال العدوانية التركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأعمال العدوانية التركية في سياق تدخلاتها في ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً تضامن الإمارات مع باريس في حادثة استهداف تركيا لسفينة تابعة للبحرية الفرنسية.
وقال قرقاش على «تويتر» أمس: «تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطر في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر».
من جانب آخر، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمسكه بتفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع الليبي، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل، فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الميليشيات الإرهابية الخط الأحمر الذي حدده السيسي.
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