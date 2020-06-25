رحلة «مسبار الأمل».. 30 دقيقة تحبس الأنفاس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:يمامة بدوان، هشام مدخنة



آخر 30 دقيقة في رحلة مسبار الأمل نحو الكوكب الأحمر تعتبر الأخطر، حيث إنه قبل الوصول إلى المريخ، تقلب المركبة الفضائية هيكلها بالفعل، ويعمل نظام الدفع بكامل طاقته لإبطائه من 121 ألف كيلومتر في الساعة، إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة.

ففي حال تباطؤ عمل المركبة بشكل كبير، هنالك احتمال لتحطمها على كوكب المريخ، كما أن الأمر سيان في حال الذهاب بسرعة كبيرة، إذ سيتم تخطي كوكب المريخ، كما أنه في تلك المرحلة الحاسمة من الرحلة، فإن التأخير الزمني في الاتصالات بين الأرض والمريخ سيعني أن العلماء يجب أن يتحملوا فترة صمت لاسلكي لمدة 20 إلى 40 دقيقة، حيث لن يعرفوا ما إذا كانت المركبة الفضائية وصلت إلى هدفها.



استقرار وتوازن



ومن أجل ذلك، يواصل القائمون على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ- مسبار الأمل، جل جهودهم للتأكد من سير مسار الرحلة كما هو مخطط لها، خاصة أنه يقوم بتعديل موضعه أكثر من مرة، إلى أن يستقر، ويتوازن فور دخوله مدار المريخ، إلا أن الصمت سيعم في مركز المراقبة والعمليات في دولة الإمارات، إلى حين وصول أول إشارة لاسلكية، كدليل على نجاح استقراره الأول، لأن الاتصال بالمسبار وهو في حالة دوران وارتجاج غير ممكن عملياً.



تجهيز فائق

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ويواصل المهندسون والخبراء في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، المتواجدون في المحطة الفضائية بجزيرة تانيجاشيما، في اليابان، إجراء عمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق منتصف الشهر المقبل، كذلك اختبار الفحص البصري لقياس زوايا المحاذاة النسبية بين كل جهاز من الأجهزة العلمية للمسبار، للتأكد من أنها موجهة بشكل صحيح، ولم تتأثر أثناء عملية نقله إلى اليابان، فضلاً عن إجراء سلسلة من الاختبارات لمعدات الدعم الأرضي الكهربائية للمسبار، وتعبئة خزان الوقود للمرة الأولى بنحو 700 كيلوجرام من وقود الهايدروجين، وفحص خزان الوقود، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات، واختبار أجهزة الاتصال والتحكم، ونقل المسبار إلى منصة الإطلاق، وتركيب المسبار على الصاروخ الذي سيحمله إلى الفضاء، وشحن بطاريات المسبار للمرة الأخيرة.



القوى العظمى



ذكر تقرير «لبلومبيرج» أن الفضاء لم يعد حكراً على القوى العظمى في العالم، وأن الإمارات أثبتت أنه يمكنها مقارعة الدول الكبرى ودخول نادي الفضاء جنباً إلى جنب معها.

فقد سعت الإمارات منذ التأسيس، وحلمت بالوصول إلى الفضاء، وتمكنت من تحقيق هذا الحلم العام الماضي، حين أرسلت هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة «سويوز»، في رحلة كانت الخطوة الأولى ضمن برنامج وطني طموح، ومن المقرر أن يتبعها إرسال مسبار «الأمل» إلى المريخ منتصف يوليو/‏ تموز المقبل.

لقد احتوت الإمارات أحلام الفضاء منذ تأسيسها تقريباً، وبعد سنوات قليلة بدأت دبي تشهد ازدهاراً عمرانياً، واقتصادياً، واجتذبت المصرفيين، والتنفيذيين، ورجال الأعمال. وبدأ التخطيط من ذلك الوقت لغزو الفضاء، والاعتماد على تكنولوجيا جديدة ستساعد الإمارات على بناء مكانتها الدولية بعيداً عن المورد النفطي.

وفي عام 2006، أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مركزاً للفضاء، سمي باسمه، وبعد ثلاث سنوات كشفت المنشأة النقاب عن القمر الصناعي «دبي سات 1»، وفي عام 2013 جاء دور «دبي سات 2»، وبعد ذلك بخمس سنوات، تم إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات»، الذي صممه الإماراتيون بالكامل.

وقمر «خليفة سات»، وفقاً لعمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كان «الاختبار النهائي للإمارات عندما يتعلق الأمر بمهام مراقبة الأرض».

وأعلنت دولة الإمارات نيتها الاحتفال بالذكرى الخمسين للتأسيس من خلال إنجاز كبير، وكان السؤال، هل يمكن الوصول إلى المريخ؟ وأتى الجواب سريعاً: «نعم».

وفي صيف 2014، أعلنت الإمارات نيتها أن يكون لها مسبار يدور حول كوكب المريخ، من شأنه أن يعزز دورها الرائد في تقدم المعرفة الإنسانية.



مسبار الأمل



وأصبح شرف مديراً للمشروع، وسارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، القائد العلمي لفريق يضم 200 أكاديمي وعالم إماراتي، مهمتهم بناء مركبة تسمى «الأمل»، يمكنها دراسة التغيرات في الجو المريخي لمدة عامين على الأقل، واقترب الموعد النهائي للإطلاق، ومع اقتراب كوكب الأرض والمريخ من بعضهما بعضاً مرة واحدة كل عامين، سيكون تاريخ منتصف يوليو/‏ تموز 2020 النافذة الوحيدة الممكنة في مهمة معقدة للغاية، تستغرق عادة عقداً من الزمن للوصول إلى ما وصلت إليه، إضافة إلى الظروف الطارئة التي حدثت جراء فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق التي حصلت.