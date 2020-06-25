شكراً قيــادة الإمــارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة الإمارات إنجاز برنامج التعقيم الوطني بنجاح، والمخصص لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وأعلنت عن إتاحة المجال لجميع سكان الدولة للحركة بحرية على مستوى الدولة.

وثمّنت الجهات المختصة وفعاليات مجتمعية، الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الدولة لمحاصرة الجائحة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات.

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، عن استكمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء دولة الإمارات، والسماح للأطفال ما دون 12 عاماً بدخول المراكز التجارية والمطاعم في كافة إمارات الدولة.

فيما قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن لقاح مرض (كوفيد-19) الذي أعلنت الدولة المشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية له بالتعاون بين «تشاينا ناشيونال بيوتك جروب» الصينية، ومجموعة «جي 42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، سيكون متاحاً في الأسواق حال أثبت فاعليته بنهاية 2020 أومطلع 2021.

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة دولة الإمارات عن إجراء 44,291 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد،ساهمت في الكشف عن 450 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133.

كما أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة من مرض (كوفيد-19)، ليصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة إلى 34,405 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 702 حالة شفاء جديدة، ووفاة مصابين ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 أشخاص، وليبلغ عدد الحالات المصابة بالمرض، والتي لا زالت تتلقى العلاج في الدولة 11,421 حالة.