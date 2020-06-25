دعوات إلى التواصل مع الرواد في اتحاد الكتاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عثمان حسن



ارتحل الشاعر أحمد العسم، وأيضاً الكاتبة صالحة غابش، إلى ذلك الزمن الجميل الذي كان فيه الفضاء الثقافي أكثر ألفة، وتواضعاً، وكان الكتاب هو المصدر الأول، والأهم للمعرفة، حيث زمن البرامج والحوارات الأدبية الجادة التي تفتح أفق المعرفة على الآداب والفنون المحلية، والعربية، والعالمية، جاء ذلك في الأمسية الافتراضية التي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء أمس الأول، بعنوان «تواصل أجيال الكتابة»، وجمعت بين العسم، وغابش، بحضور د. محمد بن جرش، الأمين العام للاتحاد، والكاتب عبدالله صقر، وأدارت الأمسية الكاتبة شيماء الحوسني التي رحبت بالضيفين، وقالت: «تجتمع العقول والأفئدة حول الأدب، والكلمة، واليوم نناقش تواصل أجيال الكتابة مع هذا الموضوع المهم الذي أشار إلى أهميته د. محمد بن جرش، لكي يتعرف المبدعون الشباب إلى المبدعين الكبار من الجيل الذي سبقهم، وأسهم في الحراك الثقافي والإبداعي في الدولة، ولكون هذه الأمسية ستwساعد جيل الشباب على الاستماع إلى جيل الكبار للاستفادة والافتخار بما حققه من إنجازات أدبية وإبداعية».

تناولت الأمسية محاور عدة، أهمها: أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تطوير الإبداع، خاصة بين الجيل الجديد، ومسائل ذات صلة بالنقد، ومفهوم الأدب، وغزارة إنتاج الكتب عند الجيل الجديد، والعلاقة بين الكاتب والمتلقي، وغيرها من العناوين.



بجوار البحر

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لم يبتعد أحمد العسم عن تلقائيته المعهودة، وهو يسرد تفاصيل ذاكرته الأولى بجوار البحر، حيث عفوية اللقاء، وبدأ حديثه بقصيدة «نخل» التي قال فيها: جمعت من النخل وايد في شف حبكم ما عطش نخل/‏ شرب من مائكم واحد /‏ يا حلو الرطب وعذوجه /‏ لي ذاق الرطب من شفاكم واحد /‏ فديتكم واحبكم /‏ واحب ماءكم /‏ جمعت من النخل وايد /‏ وصار في شف حبكم نخل واحد.

وتحدث العسم عن شغفه بالمعرفة، واطلاعه على تجربة من سبقه في الكتابة، وذكر العديد من الأسماء بينهم الشاعر الراحل حبيب الصايغ، وجمعة الفيروز، وعبدالله صقر، وصديقه الراحل أحمد راشد ثاني، وغيرها من الأسماء في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في الإمارات.

وفي معرض إجابته حول أهمية التواصل بين أجيال الكتابة في الإمارات قال العسم: «الشباب يريدون الاطلاع على تفاصيل حياتي، وحياة الأديب هي كتاب مفتوح على التجربة، والقراءة، وأيضاً الاطلاع على تجارب من سبقوهم، وهو الذي أؤمن به، وأسعى لتحقيقه».



هوية الكاتب



بدورها، فرقت صالحة غابش بين جيلها، وجيل الشباب قائلة: «نحن جيل محظوظ عشنا زمن تألق الصحافة، والبرامج الثقافية الجادة، التي انفتحت على فضاء عربي، وعالمي، ولم يكن همّنا الشهرة، كان البحث عن هوية الكاتب هو الأهم»، وأضافت: «كنا محظوظين، كما هو جيل اليوم محظوظ بوسائل التواصل الاجتماعي التي قربت بين الأجيال، رغم ما يمكن تسجيله من ملاحظات كانحسار الأصوات النقدية الجادة، لمصلحة مجموعة من الأصدقاء، والمجاملين».

ودعت غابش الجيل الجديد للتواصل مع الجيل السابق، وأن يستثمر الكتاب الجدد ما يتوفر من كتب، وفضاءات افتراضية، للتعرف إلى الثقافة من منابعها المختلفة، وأكدت ضرورة إتقان الكاتب لمهارات اللغة العربية، بما فيها من بلاغة، وبيان، وقدرة، على التخييل، فتجويد اللغة شيء مهم وأساسي، للتعرف إلى «مفهوم الأدب»، وأكدت ضرورة الاشتغال على الذات، قائلة: «الإبداع ليس سهلاً، بل يقع ضمن دائرة المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحين تقرر أن تكون كاتباً، فأنت معني بالدفاع عن ثقافة الوطن، والمجتمع الذي تعيش فيه».

وفي ختام الأمسية، عبر الكاتب عبدالله صقر عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بالجميل.