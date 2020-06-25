سلطان النعيمي: «الإمارات للدراسات» منارة للبحث العلمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن المركز سيظل منارة للبحث العلمي وصرحاً بحثياً يشار إليه بالبنان، معرباً عن اعتزازه العميق بهذا التكليف في هذا الموقع، وفقاً للمرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمركز منذ تأسيسه عام 1994، والذي يندرج ضمن اهتمامها الدائم بالبحث العلمي وتطويره.

وقال خلال جولة تفقدية لإدارات وأقسام المركز، استهل بها عمله مديراً عاماً له، إن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سيواصل سعيه الدؤوب لتحقيق مزيد من التميز والريادة في استشراف المستقبل، وتطوير السياسات والمنهجيات التي يتبعها لدعم صناعة القرار في الدولة، وتقديم منتج بحثي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.

ووجه الشكر إلى المدير العام السابق، الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء المركز، مؤكداً استمرار مسيرة الإنجاز والتميز التي حققها المركز.

والتقى الدكتور سلطان النعيمي خلال الجولة، موظفي المركز واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم للمرحلة المقبلة، واطلع على سير العمل اليومي في كل إدارة، والمهام المنوطة بها، مثمناً ما يبذله الموظفون من جهود.

من جانبهم عبر موظفو المركز عن تفاؤلهم الشديد بتولي النعيمي منصب مدير عام المركز.