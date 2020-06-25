البرلمان العربي يقر استراتيجيتين للتعامل مع إيران وتركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أقر البرلمان العربي في جلسته العامة، التي عقدت، أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشعل بن فهم السلمي، استراتيجيتين للتعامل مع كل من إيران وتركيا، فيما أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي .

ودعت الاستراتيجيتان إلى النظر في إيقاف التبادل التجاري، والمشروعات المشتركة مع الدولتين، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك، على أن تتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين كل خمس سنوات، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أياً من الدول العربية.



منع تكوين الميليشيات



تهدف الاستراتيجية الأولى إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية، والتصدي لسياساته العدائية ومنع تكوين أي ميليشيات ، ومنعه من تصدير الثورة إلى العالم العربي، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفية ورعاية الإرهاب ، ودعم وتسليح ميليشيات الحوثي الانقلابية باليمن ، وانتهاكه السلامة الإقليمية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية.



إعداد مذكرة لمجلس الأمن الدولي

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وتضمنت الاستراتيجية قيام الجامعة العربية بإعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح سياساته العدائية .

وحددت الاستراتيجية الثانية الأطماع التوسعية لتركيا في المنطقة العربية، وتدخلها العسكري المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة ،ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية هدفها إشاعة الفوضى في عدد من الدول العربية،والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تغذي سوريا والعراق، الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.



سحب القوات التركية

من سوريا وليبيا والعراق



وتضمنت الاستراتيجية الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد الجامعة العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن بشأن سياساتها العدائية وأطماعه التوسعية.

وأكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الجلسة، على رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي خاصة في العراق وسوريا وليبيا، مشيرة إلى أن هذا ا لتدخل يقوض أسس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنه يتعارض مع المواثيق والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية الداعية إلى حماية الأمن والسلم الدوليين.



حق الإمارات

في استعادة جزرها الثلاث



ودعت الشعبة البرلمانية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وضرورة اتخاذ مواقف عربية حازمة للتصدي لمحاولات تركيا الرامية إلى تهديد أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.

ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبد الله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأكدت ناعمة الشرهان خلال الجلسة، على رفض الأطماع التوسعية لبعض الدول في الأراضي العربية، وطالبت بالتصدي لما تقوم به تلك الدول من إرسال ميليشيات إرهابية أجنبية وأسلحة إلى الأراضي العربية ومن عدم التزام بالقرارات الدولية في هذا الشأن.

وجددت الشرهان التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، مطالبة إيران بالاستجابة لكافة الجهود والمساعي السلمية التي تقوم بها الإمارات بما يؤدي إلى إنهاء احتلال تلك الجزر من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.