سخريات قلب المبادئ

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عبد اللطيف الزبيدي

ما رأيك في أن نبتعد عن المشكلات العربية، لكي نراها على نحو أفضل؟ سنلعب لعبة إذا خرج منها النظام العربي غير مهيض الفكر، فسيكون ذلك دليلاً على أن سوء الظن به كان في محله.

تعال نحصر القضايا في التربية والتعليم وعلمي النفس والاجتماع. تصور البلدان، كما لو كانت عديمة الضوابط، حتى في هذه الحالة ستكتشف أن الملابسات السائبة، تحتاج إلى منظومات قيم. مثلاً، في تنشئة الأجيال على نمط معين من علاقاتهم بأوطانهم: يصبح على المناهج أن تلقن الصغار أن الأوطان ملك للأقوياء الذين يأخذونها بالقوة. أن السيادة يحدد معناها السلاح المتفوق. هكذا تصبح الرأسمالية المتغولة أكوام تناقضات تمشي على قدمين. هي قاطعة طريق عند السطو المسلح على ثروات الغير، الضعفاء تحديداً، وهي اشتراكية شيوعية من طرف واحد، حين تنقض على تراب غيرها السيادي، وإهدائه مجاناً للمحتل. أصحاب السطو والاستيلاء يرفضون منطقهم هم اللامنطقي، فلو أراد أحد المساس بذرة من ترابهم لأجابوه بالقنابل النووية.

مناهج الغد، عليها أن تدخل في مقررها: نسبية الأوطان والسيادة، بالتالي نسبية الوطنية. أنت ليس من حقك، تحت طائلة العداء للإنسانية والقيم الحضارية، التي هي القيم المعششة في دماغ «المجتمع الدولي»،أن يكون لك عدو، لكن من حق القوي، أن يراك عدواً. عليك أن تتنازل، وعليه أن يزداد صعوداً على تنازلاتك وتنزيلاتك. تخيل ذلك النموذج البائس من تنشئة الأجيال على نسبية الوطنية والسيادة، ينمو على مر السنين مع الطفل. تخيله صار شاباً، واختار تخصصاً حساساً له علاقة مباشرة بالسيادة، كيف ستكون علاقته بمبدأ الوطن المفدى بالروح والدم وكل نفيس؟ لا تنظر إلى المفارقة الفاقعة، فلو دخل كلية الإلهيات أو الشريعة وأصول الدين، وقيل له: انس مسألة «أولى القبلتين»، فقد أهدتها الإمبراطورية إلى«إسرائيل»ليكون لها جواز وجود تاريخي. أما فلسطين فيمكن اختزالها في زقاق من أبوديس. الوقت ثمين، إن لم تقتله قتلك، «مش العدو»،لذا يجب الانتهاء من الجولان، الضفة الغربية، غور الأردن. الكل«يغور»في ستين تطبيع. يجب التفرغ للجزء الثاني من وعد بلفور:«صفقة القرن». «المجتمع الدولي» أمن الشمس واضح:من لم يمت طوعاً مات كرهاً.

لزوم ما يلزم:النتيجة التحذيرية:حذار سوء فهم الدعابة. لا يتصورنّ النظام العربي أن بيت المتنبي قدر محتوم أبدي«من يهن...»

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