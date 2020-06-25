تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

وأقدم عدد منالمحتجين على قطع طريقي كورنيش المزرعة وجسر سليم سلام في بيروت، بمستوعبات النفايات والاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، حسبما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".
© Sputnik . Евгений Биятов
وسقط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية على جسر الرينغ بعد قطعهم السير من الاشرفية باتجاه الحمرا.
وأفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي بأنه تم قطع السير على طريق عام سعدنايل في البقاع بالاتجاهين من قبل المحتجين، وقطع السير على تقاطع إيليا صيدا جنوبي لبنان.
وتداعى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لاعتصامات صامتة عند العاشرة صباح يوم الخميس، أمام مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا، وأمام السراي الحكومي ومجلس النواب في وسط بيروت عند الساعة الخامسة، للإعتراض على اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا للتباحث في الأوضاع السياسية العامة تفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه مدمرة للوطن.
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