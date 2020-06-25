"أنصار الله": التحالف نفذ 37 غارة جوية على عدد من المحافظات

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن طيران التحالف نفذ، خلال الساعات الماضية، 37 غارة على عدد من المحافظات، منها 14 غارة على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت منطقة قانية شمال البيضاء.

وأضافت أن من بين تلك الضربات الجوية، 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن تركزت على مديرية صرواح غرب مارب.

وذكرت أن طيران التحالف شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، توزعت على معسكر لبنات في مديرية الحزم مركز الجوف، ومواقع في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

وتعرضت محافظة عمران (50 كيلو متراً) شمال غربي صنعاء، إلى 4 غارات جوية للتحالف استهدفت شرق مدينة حرف سفيان شمال عمران، حسب "أنصار الله".