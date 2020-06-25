الحكومة الليبية تعلن اعتقال عنصرا لـ"القاعدة" بطرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365-

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، اعتقال أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، عقب عملية نفذت في أحد أحياء العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للقوات الليبية في بيان عبر صفحتها بفيسبوك إن "الإرهابي الذي تم القبض عليه يحمل الجنسية التونسية"، دون ذكر اسمه.

وأضاف أن "العملية نفذتها فجر أمس الثلاثاء وحدة مكافحة الإرهاب بغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة بالتعاون مع إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية".

وتابع: "كان الإرهابي يتواجد بالعاصمة طرابلس مختبئاً بأحد الأحياء السكنية المزدحمة حيث نفذت عملية القبض باحترافية تامة ودون تعريض حياة المواطنين للخطر".

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وأكد أن "العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة الليبية في مكافحة الارهاب وتتبع العناصر الإرهابية".

وفي أواخر يوليو/ تموز 2019، أعلنت قوة أمنية تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية إلقاء القبض على 3 قادة في تنظيم "القاعدة" الإرهابي مطلوبين دوليا في العاصمة طرابلس

وأوضحت آنذاك أنهم "تسللوا للمكان" في الفترة الأخيرة، مستغلين تدهور الوضع الأمني؛ بسبب الهجوم الذي تشنه مليشيا خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس (غرب).

وحذرت حكومة الوفاق آنذاك، في أكثر من مناسبة، من أن عمليات حفتر كانت تتسبب في زيادة نشاط الجماعات الإرهابية، مستغلة حالة الفوضى الأمنية.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة الأونة الأخيرة،,وتبدأ الحكومة في بسط نفوذها في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.