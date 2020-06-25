مندوب ليبيا الأممي يدعو لـ"مبادرات وطنية" تنهي تدخلات الخارج

وليد عبد الله/ الخليج 365

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، الأربعاء، إلى "مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي"، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن "مبادرات" خارجية "تحمل أجندات ومصالح من يقدمها".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وغرد السني، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولايمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها".

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وتابع: "لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية".

وحرر الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، مناطق احتلتها مليشيا حفتر في العاصمة طرابلس (غرب)، ثم استعاد مدينتي ترهونة وبني وليد ومناطق أخرى، ويتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

ومع هذه المستجدات الميدانية لصالح الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين حققت المليشيا مكاسب ميدانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.