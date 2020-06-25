كورونا.. 508 إصابات في البحرين و17 في فلسطين

رام الله-المنامة/الخليج 365
أعلنت البحرين، الأربعاء، تسجيل 508 إصابات بكورونا، فيما رصدت فلسطين 17 إصابة بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، تسجيل 508 إصابات بالفيروس إضافة إلى تعافي 527 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 23 ألفا و570، بينها 68 وفاة، و17 ألفا و977 حالة تعاف
بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بتسجيل 17 إصابة بكورونا، لترتفع الحصيلة اليومية للإصابات إلى 159.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و534، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و499 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 483 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و120 آلاف، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس
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