إصابة 38 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب 38 شابا فلسطينيا، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس" شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب، إن "38 شابًا أُصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "أبوديس".

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وأضافت الجمعية أن جميع المصابين "أُسعفوا ميدانيا".

وأوضحت أنّ طواقمها عالجت 9 إصابات بالرصاص المطاطي، فيما أُصيب البقية بالغاز وبرضوض وحروق.

والثلاثاء، استشهد الشاب أحمد مصطفى عريقات (27 عاما) إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتركه ينزف حتى وفاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.