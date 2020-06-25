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دشن محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب المتعب، انطلاق فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 1441، وحسن الوفادة، أمس الأربعاء، حيث قام وعدداً من مديري الجهات الحكومية والأمنية، بتوزيع باقات الورد على عابري طريق الملك عبدالله المقابل لبلدية المحافظة ثم شاهد الحضور، استعراض للدبابات النارية والسيارات الكلاسيكية، ثم توالت فقرات برنامج اليوم الأول للفعاليات بتقديم محاضرتين، حيث كانت الأولى “دينية”، تحدث المحاضر فيها عن أزمة كورونا، ونظمتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة بينما كانت الثانية “صحية”، تم الحديث فيها عن الجوانب والإجراءات الصحية من جميع جوانبها، ونظمها القطاع الصحي في المحافظة، فيما كان الجمهور على موعد مع حفل “الليلة الجنوبية”، والذي بدأ بقصيدة شعرية، ثم أوبريت، أداه المنشد سعيد بن وارد،وأشتمل على عدد من الألوان الشعبية.يُذكر أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات صيف “أحد رفيدة” باحتياطات احترازية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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